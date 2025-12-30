BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG - HẠNG MỤC “NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH”: Diễn như không diễn

Những gương mặt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 gồm: Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Liên Bỉnh Phát, Ma Ran Đô. Tất cả đều là những cái tên ấn tượng với sự bứt phá trong diễn xuất.

Diễn viên "Mưa đỏ" tụ hội

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn là tác phẩm gặt hái doanh thu kỷ lục của điện ảnh Việt trong năm 2025. Phim hiện đang dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất lịch sử với 714 tỉ đồng. Với độ thu hút lớn, nhiều diễn viên trong phim nhận được sự yêu mến từ công chúng và không ngạc nhiên khi có đến 3 diễn viên của "Mưa đỏ" có mặt trong tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất".

Chân dung nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đó là Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường, Steven Nguyễn vai Quang và Nguyễn Phương Nam vai Tạ. Đỗ Nhật Hoàng đã lột tả tốt hình ảnh Cường, một sinh viên năm 3 tại Nhạc viện Hà Nội nhưng đã từ bỏ cơ hội du học tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky để nhập ngũ. Sau thời gian ngắn được huấn luyện, Cường cùng các tân binh khác được bổ sung vào lực lượng Quân Giải phóng miền Nam chiến đấu trong trận Thành cổ Quảng Trị.

Đỗ Nhật Hoàng cho khán giả thấy được một Cường chính nghĩa, giàu lòng yêu nước, yêu quý đồng đội và tình yêu trong sáng, ngọt ngào cùng Hồng (Lê Hạ Anh đóng). "Tôi nghĩ Đỗ Nhật Hoàng nhiều lợi thế chiến thắng so với các ứng cử viên trong tốp 5 khác bởi anh đã thể hiện rất tốt vai Cường, góp phần truyền cảm hứng cho nhiều khán giả trẻ" - nhà báo Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ) nói.

Steven Nguyễn với lợi thế ngoại hình, phù hợp vai Quang - trung úy của lực lượng biệt kích dù Việt Nam Cộng hòa, được giao nhiệm vụ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Thông qua diễn xuất tốt, Steven Nguyễn cho thấy những giằng xé trong nội tâm nhân vật, khiến khán giả hiểu hơn về nhân vật phản diện này. Nhờ đó, Steven Nguyễn nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả mà không phải là sự chỉ trích, chán ghét thường thấy với những nhân vật phản diện, đứng bên kia chiến tuyến.

Chân dung nam diễn viên Steven Nguyễn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nói về việc chọn Steven Nguyễn cho vai Quang, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Tất cả các diễn viên được lựa chọn trong phim hoàn toàn xuất phát từ yếu tố hợp vai. Khi Steven Nguyễn bước vào buổi thử vai, thể hình khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt quyết liệt của anh lập tức đáp ứng đúng tinh thần nhân vật". Đạo diễn kiêm biên kịch Kay Nguyễn cho rằng Steven Nguyễn là ứng viên nhiều khả năng thắng giải năm nay bởi sở hữu đông đảo người hâm mộ sau thành công của phim. Bên cạnh đó, ngoại hình điển trai, sự mạnh mẽ, cá tính và diễn tả được chất phản diện giúp anh "hợp trend" (hợp xu hướng) với sự yêu thích của một bộ phận khán giả trẻ hiện nay.

Với diễn viên Nguyễn Phương Nam, vai Tạ, được anh thể hiện sống động, chân thật, cảm xúc, nên nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả ngay sau khi phim ra rạp. Một số câu thoại, tình tiết của nhân vật Tạ còn được trích dẫn lại và lan tỏa trong cộng đồng mạng. Để có được ngoại hình hợp vai, Nguyễn Phương Nam đã giảm từ 78 kg xuống còn 63 kg. Anh giảm cân bằng cách cắt giảm tinh bột, cắt đạm, leo cầu thang 39 tầng chung cư mỗi ngày và luyện tập không ngừng nghỉ.

Chân dung nam diễn viên Nguyễn Phương Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Tôi nghĩ Phương Nam đã khắc họa một cách chân thật vai Tạ, khiến khán giả khóc cười cùng diễn viên này. Đây cũng là một trong những vai diễn được nhắc, nhớ nhiều khi rời rạp. Với những gì Phương Nam đã làm được cho vai diễn, tôi nghĩ tượng Mai Vàng trao cho nam diễn viên này là xứng đáng" - nhà báo kỳ cựu Cát Vũ nhận định.

Nỗ lực bứt phá

Ngoài 3 diễn viên của "Mưa đỏ", hạng mục này còn có hai cái tên ấn tượng khác là Liên Bỉnh Phát và Ma Ran Đô. Năm 2025 được xem là một năm bùng nổ danh tiếng của cả hai. Trong đó, Liên Bỉnh Phát ngoài việc thu hút người hâm mộ thông qua những chương trình truyền hình thực tế thì còn làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên Việt đầu tiên thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" của Giải Kim Chung - một trong số những giải thưởng danh giá nhất của Đài Loan (Trung Quốc).

Vai diễn đưa Liên Bỉnh Phát đến chiến thắng là bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim dài tập "Bác sĩ tha hương" (tựa gốc: "Hóa ngoại chi y"). Không chỉ vậy, Liên Bỉnh Phát còn trở lại màn ảnh rộng với vai dịch giả Khang trong phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê. Phim lấy bối cảnh khu chung cư cũ tại TP HCM những năm 1980, nơi Khang vừa chuyển đến làm việc. Tại đây, anh đã gặp gỡ nữ chính Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến đóng) là một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng trong chung cư. Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hóa.

Chân dung nam diễn viên Liên Bỉnh Phát. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hai tâm hồn cô đơn cảm thấy được sự đồng điệu, an ủi, sẻ chia trong những lần trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chuyện tình còn e ấp, ngượng ngùng này chỉ như tia lửa thoáng qua, chưa kịp bùng cháy đã vụt tắt. Dù phim không thắng về doanh thu nhưng diễn xuất của Liên Bỉnh Phát được đánh giá tiến bộ so với những vai diễn điện ảnh trước của anh. Khang của Liên Bỉnh Phát trầm tĩnh, vừa phải, không ồn ào, sôi nổi nhưng lãng mạn, day dứt.

"Tôi sẽ không bất ngờ khi một trong ba nam diễn viên của "Mưa đỏ" được gọi tên, nhưng như thế không đồng nghĩa cơ hội cho các gương mặt còn lại đã khép lại. Bởi, với một năm hoạt động rất sôi nổi từ điện ảnh cho đến các chương trình truyền hình cùng giải thưởng quốc tế danh giá, Liên Bỉnh Phát cũng sẽ là ứng viên nặng ký hạng mục này" - nhà báo Văn Tuấn (Báo Sài Gòn Giải Phóng) chia sẻ.

Chân dung nam diễn viên Ma Ran Đô. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với Ma Ran Đô, anh trở thành nam diễn viên trẻ thành công khi tham gia 3 tác phẩm điện ảnh trong năm 2025 và tất cả đều thắng đậm doanh thu. Ngoài vai Tú trong "Nụ hôn bạc tỷ" do Thu Trang đạo diễn, được vào vòng bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 thì Ma Ran Đô còn tham gia phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần và "Truy tìm long diên hương" của đạo diễn Dương Minh Chiến.

Về vai Tú, Ma Ran Đô tạo được thiện cảm với khán giả khi lột tả được hình ảnh Tú giàu có, đào hoa, nhiệt tình, sống hết mình nhưng khi đã gặp tình yêu thật sự thì cũng yêu hết mực. "Tôi thấy Ma Ran Đô đã thể hiện được hình ảnh một thiếu gia bồng bột nhưng giàu tình cảm một cách tự nhiên. Tôi nghĩ nam diễn viên trẻ này sẽ có lợi thế không thua kém các đề cử khác trong tốp 5" - nhà báo Lưu Phương (Thời báo VTV) nhận xét.

Giới chuyên môn cho rằng các ứng viên trong tốp 5 vòng bầu chọn đều xứng đáng giành chiến thắng cho những cống hiến, đóng góp của mình trong năm. Hẳn nhiên, chiến thắng cuối cùng gọi tên ai sẽ phụ thuộc vào sự bình chọn từ khán giả.



