Ca khúc "Hào quang" của Rhyder Quang Anh

Ca khúc "Hào quang" của Rhyder, Pháp Kiều, Dương Domic

Tiết mục trình diễn "Hào Quang" của Rhyder, Pháp Kiều, Dương Domic chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, cũng là tiết mục đáng xem tại chương trình "Anh trai say hi".

"Hào Quang" từng bị đánh giá là bản demo "nguy hiểm" cho đội hình trình diễn nhóm 3 người. Dù vậy, một cú "twist" đã xảy ra nhờ màn kết hợp ăn ý của Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều. Rhyder và Dương Domic cũng gặp không ít trở ngại khi làm nhạc cho bản demo này.

Tại "Anh trai say hi", Rhyder chia sẻ: "Có những lúc mà mình nghĩ rằng không thể viết được cho nó hay hơn nữa. Nhưng rất may trong một tích tắc thôi, tự nhiên cảm hứng đến với mình. Mình viết lại bài hát ấy chỉ trong một đêm thôi".

Ca khúc "Hào quang" đạt được sự hài hòa từ âm nhạc đến vũ đạo. Ca khúc thăng hạng nhanh như tên lửa trên bảng xếp hạng Trending for Music trên nền tảng YouTube sau hơn 1 ngày lên sóng.