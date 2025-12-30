Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" nhờ vai Cường trong phim "Mưa đỏ".





. Những cảm xúc của Đỗ Nhật Hoàng như thế nào khi vai Cường trong "Mưa đỏ" được khán giả yêu thương đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025?

- Đỗ Nhật Hoàng: Khi vai Cường trong "Mưa đỏ" được khán giả yêu thương và đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, tôi thực sự biết ơn, tự hào và đầy hãnh diện.

Tôi biết ơn vì tình cảm chân thành mà khán giả đã dành cho nhân vật, cho bộ phim và cho hành trình làm nghề của Hoàng. Tự hào vì những nỗ lực của cả ê-kíp phim đã chạm được đến trái tim người xem. Tôi cũng hãnh diện vì được đồng hành cùng một vai diễn mang tinh thần, lịch sử và cảm xúc sâu sắc như Cường, một dấu mốc đáng trân trọng trên con đường nghệ thuật mà tôi luôn nâng niu và gìn giữ.

. Đỗ Nhật Hoàng có kỳ vọng sẽ giành chiến thắng cuối cùng tại mùa giải năm nay không khi trong tốp 5 có đến 3 nam diễn viên cùng trong phim "Mưa đỏ"?

- Đối với tôi, việc có đến 3 nam diễn viên của phim "Mưa đỏ" cùng góp mặt trong tốp 5 là một niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn.

Với tôi, chiến thắng nào cũng là một chiến thắng đẹp: chiến thắng trong tim khán giả, chiến thắng của vai diễn, hay chiến thắng ở Giải Mai Vàng. Mỗi hình thức đều mang một ý nghĩa riêng và đều đáng trân trọng. Vì vậy, dù ai trong chúng tôi được xướng tên với giải thưởng, tôi cũng cảm thấy vui và tự hào, bởi đó là chiến thắng chung của "Mưa đỏ" và của tình yêu mà khán giả đã dành cho bộ phim.

. Cơ duyên Đỗ Nhật Hoàng đến với vai Cường như thế nào?

- Tôi đến với vai Cường trong "Mưa đỏ" rất giản dị, qua buổi casting (thử vai) như mọi vai diễn khác. Tôi đến với vai diễn bằng tâm thế của một diễn viên đi tìm cơ hội, mang theo sự nghiêm túc, tôn trọng kịch bản và khát khao được thử sức.





. Những khoảnh khắc xúc động nào trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn mà bạn vẫn còn ấn tượng đến nay?

- Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn, có những khoảnh khắc đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là những ngày mệt mỏi vì phải dậy sớm, tập luyện liên tục, lăn lê trên thao trường, khi cơ thể gần như cạn sức.

Nhưng chính trong những lúc ấy, được trực tiếp nhìn thấy các chiến sĩ đang huấn luyện và làm nhiệm vụ, tôi chợt nhận ra rằng những vất vả mình trải qua chỉ là một phần rất nhỏ so với những hy sinh thầm lặng của những người lính mà mình đang hóa thân. Sự nhận ra ấy trở thành một trong những kỷ niệm lớn nhất và xúc động nhất, giúp tôi thêm trân trọng vai diễn và có trách nhiệm hơn với từng khoảnh khắc xuất hiện trên màn ảnh.



. Đỗ Nhật Hoàng có phải giảm cân, thực hiện các yêu cầu về thể chất khác để hóa thân vai Cường?

- Với tôi, những yêu cầu về ngoại hình hay thể chất như giảm cân, rèn luyện sức bền… thực ra chỉ là phần nhỏ trong quá trình hóa thân vào vai Cường. Điều khó khăn và quan trọng nhất là hiểu thật sâu định nghĩa của ba chữ "người lính chiến" - hiểu về tinh thần, kỷ luật, trách nhiệm và sự hy sinh mà người lính mang trong mình. Chính hành trình đi tìm và cảm nhận được chiều sâu ấy mới là thử thách lớn nhất, cũng là điều tôi trăn trở nhiều nhất khi bước vào vai diễn này.

. Đỗ Nhật Hoàng đã tương tác, gắn bó với các thành viên trong tiểu đội 1 như thế nào? Có mối quan hệ thân thiết nhất với ai?

- Ngay từ ngày đầu tiên lập nhóm diễn viên, tôi đã chủ động kết bạn và kết nối với tất cả các anh em trong tiểu đội 1. Quá trình gắn bó không chỉ dừng lại ở việc tập luyện hay làm việc chung trên phim trường, mà dần hình thành một sự kết nối rất đặc biệt. Mỗi người trong tiểu đội đều mang đến một cảm giác lạ lùng nhưng thân quen, như những người đồng đội sắp thực sự bước vào một cuộc chiến. Chính sự đồng hành, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau ấy đã giúp tôi không chỉ diễn chung, mà còn sống cùng nhân vật và tinh thần của tiểu đội 1 một cách trọn vẹn. Và người tôi thân nhất từ trước đến giờ là diễn viên Đình Khang.

Tôi đặt trọn niềm tin vào Điện ảnh Quân đội và công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ê-kíp. Tuy nhiên, với tôi, sự an toàn không chỉ đến từ khâu tổ chức, mà còn từ ý thức của chính diễn viên, phải luôn tỉnh táo, tuân thủ đúng hướng dẫn và kỷ luật trên trường quay. Chỉ khi mỗi cá nhân nhận thức rõ điều đó và phối hợp chặt chẽ với ê-kíp, quá trình quay những cảnh khó và nguy hiểm mới có thể diễn ra an toàn và trọn vẹn.

. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Đỗ Nhật Hoàng trong vai Cường là gì?

- Những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi hóa thân vào vai Cường không gói gọn trong một khoảnh khắc cụ thể, mà là cả một hành trình. Đó là những buổi dậy từ rất sớm, tập luyện liên tục, lăn lê trên thao trường, là cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức nhưng vẫn phải giữ kỷ luật và tinh thần người lính.

Đáng nhớ hơn cả là những lúc tôi được sống giữa không khí của doanh trại, của chiến hào, nhìn thấy các chiến sĩ thật đang huấn luyện và làm nhiệm vụ, để rồi nhận ra rằng những gì mình trải qua chỉ là một phần rất nhỏ so với sự hy sinh ngoài đời thực.

Chính những nhận thức ấy, cùng sự gắn bó như đồng đội với anh em trong tiểu đội 1, đã trở thành những kỷ niệm sâu sắc và không thể quên trong hành trình làm nên vai Cường.





. Bạn cảm thấy mình được gì sau thành công của "Mưa đỏ"?

- Sau thành công của "Mưa đỏ", tôi cảm nhận rõ nhất là mình đã chạm tới một ước mơ tuổi thơ, được khoác lên mình hình ảnh người lính, được sống trong một câu chuyện mang giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc. Vai Cường là một vai diễn thành công, thậm chí có thể là vai diễn thành công nhất ở thời điểm hiện tại trong hành trình làm nghề của tôi.

Tuy nhiên, với tôi, Cường không phải là đích đến cuối cùng. Đó là một cột mốc đáng trân trọng, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều con đường cần đi, nhiều vai diễn cần chinh phục. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, tiếp tục học hỏi và làm việc nghiêm túc để khán giả còn nhớ đến Đỗ Nhật Hoàng không chỉ qua một vai diễn, mà qua cả hành trình nghệ thuật.

. Bạn có thay đổi tiêu chí nhận vai diễn, kịch bản phim sau "Mưa đỏ" không và vai diễn mong ước trong tương lai của bạn là gì?

- Sau "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng không đặt nặng việc thay đổi tiêu chí nhận vai hay kịch bản, mà vẫn tin vào nhân duyên như từ trước đến nay. Với tôi, những vai diễn mình lựa chọn thường đến rất tự nhiên. Khi tìm hiểu nhân vật, tôi có thể yêu hoặc ghét nhân vật ấy một cách chân thật và chính cảm xúc đó là điều thôi thúc tôi nhận vai.

Trong tương lai, tôi không đặt ra một hình mẫu vai diễn cụ thể, chỉ mong rằng vai diễn tiếp theo mình vẫn có thể yêu thương và gắn bó với nhân vật bằng một cảm xúc trong sáng, nguyên vẹn như hiện tại, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều là một lần được sống trọn vẹn với nghề.





. Đỗ Nhật Hoàng có dự định tham gia gameshow hay các chương trình truyền hình khác để mở rộng đối tượng khán giả hay chỉ tập trung vào phim?

- Với tôi, mỗi lĩnh vực hay chương trình đều là một cơ hội để học hỏi và trải nghiệm. Tôi không giới hạn mình chỉ trong điện ảnh hay truyền hình và cũng không ngại thử những điều mới nếu đó là những trải nghiệm phù hợp, mang lại giá trị tích cực và giúp tôi đến gần hơn với khán giả. Quan trọng nhất với tôi vẫn là giữ được sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị trong bất kỳ hành trình nào mình lựa chọn.

. Bạn có đang học thêm các kỹ năng khác như võ thuật, ngoại ngữ… để nắm bắt ngay khi có cơ hội diễn xuất đến không?

- Việc học hỏi là một hành trình diễn ra mỗi ngày với tôi. Tôi luôn chủ động trau dồi thêm nhiều kỹ năng mới, không chỉ võ thuật hay ngoại ngữ, mà còn là những trải nghiệm sống và quan sát con người xung quanh.

Việc học ấy không phải để chuẩn bị cho một vai diễn cụ thể, mà để hiểu hơn về thế giới, về con người và về chính mình. Khi có cơ hội diễn xuất đến, sự thấu hiểu đó sẽ tự nhiên trở thành hành trang quý giá giúp tôi bước vào vai diễn một cách chân thật nhất.

.Bạn có hài lòng với những gì mình đã đạt được cả trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp không và kỳ vọng sắp tới của em là gì?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất biết ơn với tất cả những gì đã và đang diễn ra trong cả cuộc sống lẫn hành trình nghề nghiệp. Tôi trân trọng những điều mới lẫn những điều cũ, bởi mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên con người và hành trình hôm nay.

Kỳ vọng lớn nhất trong chặng đường sắp tới của tôi không nằm ở danh hiệu hay thành tích, mà là giữ được sự tử tế và nghiêm túc với nghề, để không bao giờ làm những người mình yêu thương và những người đã yêu thương mình phải thất vọng.

* Cảm ơn Đỗ Nhật Hoàng!



