Nữ diễn viên Lê Hạ Anh được vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Hồng trong phim "Mưa đỏ".





* Cảm xúc của Hạ Anh thế nào khi được khán giả yêu thương bầu chọn vào tốp 5 Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Hồng phim "Mưa đỏ"?

- Lê Hạ Anh: Hạ Anh rất xúc động và biết ơn khi được khán giả yêu thương, bầu chọn vào tốp 5 Giải Mai Vàng với vai Hồng trong "Mưa đỏ". Với tôi, đây là một niềm hạnh phúc lớn và là sự động viên rất quý giá.

Vai Hồng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và cũng nhiều thử thách. Việc nhân vật được khán giả đón nhận giúp mình tin hơn vào con đường mình đang đi. Hạ Anh xin cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho "Mưa đỏ" và cho nhân vật Hồng cũng như cho Hạ Anh, đó là động lực lớn để tôi cố gắng nhiều hơn trong chặng đường sắp tới.

* Cơ duyên để Hạ Anh đến với vai diễn "Mưa đỏ" như thế nào?

- Tôi được gọi đi thử vai cho "Mưa đỏ" và ngay từ những phân đoạn đầu tiên, cảm xúc đã ùa đến rất tự nhiên. Có những khoảnh khắc tôi phải dừng lại một chút, vì thật sự bị chạm bởi số phận và những gì nhân vật Hồng mang trong lòng.

* Hạ Anh đã chuẩn bị những gì cho vai Hồng trước khi đến trường quay?

- Trước khi quay, tôi đã đọc kỹ kịch bản, tìm hiểu tâm lý nhân vậy Hồng và trao đổi với đạo diễn để cảm trọn vẹn nhân vật nhất. Tôi cũng học chèo thuyền để phục vụ cho các cảnh quay và giữ sức khỏe thật tốt để vừa theo được lịch quay, vừa giữ được cảm xúc chân thật cho vai diễn.

* Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hạ Anh trong quá trình đóng phim "Mưa đỏ" là gì?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là cảnh quay nhân vật Hải rơi xuống sông. Trong phim thì Cường và Sen cứu được Hải lên thuyền nhưng trong những lần quay thử, có những cảnh tôi cố gắng với tay nhưng không cứu được. Tôi khóc rất nhiều.

* Để tạo được "phản ứng hóa học" với Cường do Đỗ Nhật Hoàng đóng, Hạ Anh có gặp gỡ, trò chuyện riêng với cả hai nam diễn viên để bồi đắp cảm xúc?

- Chị Huyền hạn chế không cho chúng tôi gặp nhau trước để cảm xúc còn nguyên sơ và chân thật nhất. Nhưng lúc quay cùng nhau, chúng tôi bắt nhịp rất nhanh, hiểu được nhân vật của nhau, nên mọi thứ trên màn hình tự nhiên và rất thật.

* Sau khi phim chiếu, Hạ Anh được khán giả "đẩy thuyền" với Đỗ Nhật Hoàng, điều đó có ảnh hưởng đến bạn không và bạn diễn có chia sẻ điều này với bạn?

- Sau khi phim chiếu, khán giả "đẩy thuyền" Hồng - Cường và tiếc nuối cho mối tình của hai nhân vật, tôi thấy rất vui vì mọi người yêu thích phản ứng hóa học giữa hai nhân vật. Chúng tôi vẫn giữ sự chuyên nghiệp và tập trung vào vai diễn, nên cảm giác chính là vui vẻ, ấm áp và rất biết ơn vì khán giả đã yêu thương Hồng - Cường.

* Hạ Anh có nghĩ "Mưa đỏ" sẽ đạt được thành tích doanh thu lớn như thế không?

-Tôi rất hạnh phúc vì tình yêu to lớn của khán giả dành cho "Mưa đỏ". Khi tham gia phim, tôi tập trung hết mình cho vai diễn và cố gắng truyền tải cảm xúc thật nhất đến khán giả. Việc phim được đón nhận nồng nhiệt và thành công vượt mong đợi là một niềm vui, một bất ngờ lớn không chỉ với riêng mình mà còn với toàn bộ ê-kíp.

* Sau "Mưa đỏ", Hạ Anh được yêu thích nhiều. Đó có phải là cái được lớn nhất của bạn sau phim không? Những dự án phim có tìm đến Hạ Anh sau "Mưa đỏ" ?

* Hạ Anh có đổi tiêu chí nhận vai diễn sau thành công của Hồng trong "Mưa đỏ", có thận trọng và cân nhắc hơn cho vai điện ảnh tiếp theo?

- Sau vai Hồng trong "Mưa đỏ", tôi kỹ tính hơn khi nhận vai mới, mỗi lựa chọn giờ đây đều được suy nghĩ nhiều hơn, để xứng đáng với tình cảm và sự yêu mến mà khán giả dành cho mình.

* Hạ Anh có đặt ra một time line cho mình là khi nào thì lập gia đình không hay bạn muốn tùy duyên và không đặt nặng vấn đề này? Gia đình có hối thúc bạn về chuyện lập gia đình?

- Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên, chưa đặt ra mốc thời gian nào cho chuyện lập gia đình. Gia đình cũng không hối thúc gì cả, cả nhà chỉ ủng hộ và nhắc nhẹ là "khi nào sẵn sàng thì hãy làm thôi", nghe mà vừa thấy vui vừa thấy thoải mái.

* Hạ Anh hiện có hài lòng về những gì đã đạt được trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống? Ước mơ hiện tại của bạn là gì?

- Hiện tại, tôi cảm thấy khá hài lòng với những gì đã đạt được trong cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống, vì mọi thứ đều là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng không ngừng. Ước mơ hiện tại của tôi là tiếp tục được thử thách với những vai diễn mới, được chạm đến cảm xúc của khán giả và đồng thời giữ cho bản thân luôn hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống.

Thực hiện: Minh Khuê - Lê Duy



