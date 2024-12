MC Trấn Thành vào vòng bầu chọn

Trấn Thành dẫn chương trình "Anh trai say hi" - chương trình được phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, ON Vie Giải Trí, ứng dụng VieON.

Trấn Thành

Trấn Thành là gương mặt MC, đạo diễn, diễn viên... quen thuộc. Anh đã từng nhiều lần được vào vòng bầu chọn và cũng nhận nhiều giải thưởng Mai Vàng.

Năm nay, Trấn Thành tiếp tục vào vòng bầu chọn.