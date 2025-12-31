Nam diễn viên Steven Nguyễn vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 của Báo Người Lao Động với vai Quang trong phim "Mưa đỏ".

* Những cảm xúc của Steven Nguyễn thế nào sao khi vai diễn Quang trong phim "Mưa đỏ" khán giả yêu thích và đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng?

- Steven Nguyễn: Thật sự, tôi rất xúc động và biết ơn. Với tôi, việc vai Quang được khán giả yêu thương và bình chọn đã là một sự ghi nhận rất lớn, không chỉ cho riêng tôi mà cho cả ê-kíp "Mưa đỏ". Điều này khiến tôi cảm thấy những nỗ lực của mình trong suốt quá trình làm phim là hoàn toàn xứng đáng.

Steven Nguyễn với vai diễn Quang trong phim "Mưa đỏ"

* Steven Nguyễn có kỳ vọng vào khả năng chiến thắng tượng Mai Vàng trong năm nay không?

- Tôi nghĩ, diễn viên nào được đề cử cũng đều có hy vọng và tôi cũng vậy. Nhưng hơn cả chiến thắng, tôi trân trọng hành trình và tình cảm của khán giả dành cho vai diễn. Nếu may mắn được gọi tên thì đó là vinh dự rất lớn, còn nếu không, tôi vẫn xem đây là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của mình.

* Cơ duyên để Steven Nguyễn vào vai Quang trong "Mưa đỏ" là gì? Bạn còn nhớ được chọn vào vai Quang thế nào không?

- Tôi đến với vai Quang qua quá trình casting (thử vai). Lúc nhận được thông báo được chọn, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi mừng vì được tin tưởng giao cho một vai rất nặng ký, lo vì sợ mình chưa đủ sâu để gánh vác nhân vật này. Nhưng chính cảm giác đó lại thôi thúc tôi cố gắng nhiều hơn.

* Bạn đã luyện tập các kỹ năng võ thuật, tìm kiếm chất liệu lịch sử để hiểu về nhân vật của mình thế nào trước khi bắt đầu đến trường quay ở Quảng Trị?

- Trước khi ra Quảng Trị, tôi tập trung rèn thể lực, võ thuật, cách cầm súng, di chuyển trong chiến hào. Song song đó, tôi đọc nhiều tài liệu lịch sử, xem tư liệu chiến tranh để hiểu rõ hơn bối cảnh và tâm lý nhân vật.

Đoàn phim cũng có cơ hội giao lưu với các cựu chiến binh - các bác đã từng tham gia tại chiến trường Quảng Trị và đối diện trực tiếp với những người lính phía bên kia. Cơ hội đó giúp tôi hiểu hơn về lối sống, sinh hoạt cũng như tác phong của họ để có thể khắc họa nhân vật một cách chân thực nhất.

* Khi bước đến trường quay ở Quảng Trị, cảm xúc ban đầu của Steven Nguyễn thế nào? Có bị áp lực trước bối cảnh không?

- Khi đặt chân đến Quảng Trị, cảm xúc đầu tiên của tôi là choáng ngợp và rất xúc động. Không gian ở bối cảnh chân thật đến nỗi khiến em cảm nhận rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Áp lực thì có nhưng chính bối cảnh thật đã giúp tôi nhập vai nhanh hơn và diễn bằng cảm xúc rất thật.

* Những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim "Mưa đỏ" là gì?

- Điều tôi nhớ nhất là tinh thần đoàn kết của cả ê-kíp. Mọi người cùng ăn, cùng ở, cùng chịu nắng mưa, cùng vượt qua những cảnh quay khó. Những lúc mệt nhất lại là lúc cả đoàn động viên nhau và điều đó tạo nên một kỷ niệm rất khó quên.

* Trong những cảnh bom đạn, súng nổ, bơi sông… được đoàn phim nỗ lực đảm bảo an toàn nhưng Steven Nguyễn có hồi hộp, lo ngại sự cố khi lần đầu tiếp cận không?

- Nói thật là có hồi hộp, nhất là những ngày đầu. Nhưng đoàn phim chuẩn bị rất kỹ về an toàn nên tôi dần yên tâm hơn. Tôi nghĩ sự hồi hộp đó cũng giúp cảm xúc trong cảnh quay trở nên chân thật hơn.





*Steven Nguyễn có nghĩ "Mưa đỏ" sẽ lập kỷ lục doanh thu không? Cảm xúc bạn thế nào khi biết thông tin tác phẩm lập kỷ lục phòng vé Việt?

- Tôi không dám nghĩ "Mưa đỏ" sẽ đạt những con số như vậy. Khi biết tin phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đó là phần thưởng lớn nhất cho tất cả những ai đã đặt nhiều tâm huyết vào bộ phim này.

* Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền đã có những nhận xét thế nào về bạn?

- Chị Đặng Thái Huyền là người rất kỹ và giàu cảm xúc. Chị thường nhắc tôi phải tiết chế, diễn bằng nội tâm nhiều hơn là hình thức. Những góp ý của chị giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách diễn xuất.

* Có thể nói, dù tham gia đóng phim đã một thời gian nhưng vai Quang trong "Mưa đỏ" đã giúp cái Steven Nguyễn tỏa sáng, tăng lượng người hâm mộ. Với bạn, đây có phải vai diễn để đời?

- Vai diễn Quang là một dấu mốc rất quan trọng. Tôi không dám gọi là vai để đời, nhưng chắc chắn là vai diễn mà tôi sẽ luôn nhớ và trân trọng trong suốt sự nghiệp của mình.





* Được sự yêu thương nghĩa là kỳ vọng cũng tăng cao, bạn có lo ngại đây là cái bóng lớn cho những vai diễn tiếp theo của mình?

- Tôi có suy nghĩ về điều đó, nhưng tôi xem đây là động lực hơn là áp lực. Tôi tin rằng nếu mình tiếp tục nghiêm túc với nghề và không ngừng học hỏi thì mỗi vai diễn sau sẽ là một hành trình mới.

* Nếu được mời tiếp những phim về đề tài chiến tranh, lịch sử, bạn có tham gia không và vai diễn mong đợi của bạn là gì?

- Nếu kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu, tôi sẵn sàng tham gia. Tôi mong được thử sức với những nhân vật có nhiều lớp tâm lý, có sự giằng xé nội tâm mạnh mẽ.

* Sau "Mưa đỏ", Steven Nguyễn đắt show hơn trước rất nhiều. Bạn có lo sợ "cây càng cao, gió càng lớn" và thị phi sẽ đến với mình không?

- Tôi hiểu rằng khi được chú ý nhiều hơn thì những luồng ý kiến trái chiều là điều khó tránh. Tôi chọn cách tập trung vào công việc, sống chậm lại và giữ mình tỉnh táo để không bị cuốn theo những điều tiêu cực.

* Những vai diễn sắp tới của Steven Nguyễn là gì? Bạn có thể bật mí được không?

- Hiện tại, tôi đang trong quá trình học tập thêm và tập trung cho dự án mới sắp tới. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ trong những dự án tiếp theo, dù ở bất kỳ dạng vai nào.

* Cảm ơn Steven Nguyễn rất nhiều!



