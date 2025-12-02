VIDEO: "Mệnh lệnh thép" ngày về đích dự án tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
(NLĐO) - Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" với mục tiêu hoàn thành tuyến chính vào ngày 19-12
Video liên quan
VIDEO: Phố đi bộ Ninh Kiều "lột xác" sau khi hoạt động trở lạiVIDEO: Phố đi bộ Ninh Kiều "lột xác" sau khi hoạt động trở lại 11:08
(NLĐO) - Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều ở TP Cần Thơ vừa hoạt động trở lại, hứa hẹn trở thành không gian văn hóa, giải trí về đêm đặc sắc.
VIDEO: Sau 2 tuần, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt mức lịch sửVIDEO: Sau 2 tuần, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt mức lịch sử 10:18
(NLĐO) - Dù lũ đầu nguồn sông Cửu Long đã giảm nhưng triều cường tại Cần Thơ vẫn vượt mốc lịch sử so với cách đây 2 tuần.
VIDEO: Thời trang ấn tượng của các nghệ sĩ dự Giải Mai VàngVIDEO: Thời trang ấn tượng của các nghệ sĩ dự Giải Mai Vàng 04:00
Tối 8-1, Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi.
Kỹ sư Việt giải bài toán dùng AI xử lý ảnhKỹ sư Việt giải bài toán dùng AI xử lý ảnh 00:30
Tại AI City Challenge 2024 - cuộc thi về công nghệ thị giác máy tính diễn ra mới đây, nhóm kỹ sư trẻ của VNPT đã giành chiến thắng trong hạng mục phức tạp: Phát hiện vật thể từ camera mắt cá.
CLIP: Thi xong tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ, nhiều thí sinh phấn khởiCLIP: Thi xong tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ, nhiều thí sinh phấn khởi 16:12
(NLĐO) – Đề thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 được được nhiều thì sinh cho là vừa sức.
Bản tin sáng 6-1: Xử lý dứt điểm vụ “xá lợi tóc Đức Phật”, không tạo tiền lệBản tin sáng 6-1: Xử lý dứt điểm vụ “xá lợi tóc Đức Phật”, không tạo tiền lệ 05:21
(NLĐO) - Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mỉm cười đáp khi được hỏi "có bị bức cung nhục hình?"; vàng nhẫn 24K bất ngờ "lội ngược dòng" tăng mạnh; sớm đưa vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB ra xét xử;... là những tin tức đáng chú ý sáng 6-1.