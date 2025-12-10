Băng Di vai Thương phim "Cục vàng của ngoại"

Đây là lần đầu tiên Băng Di được vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng.

Trong phim "Cục vàng của ngoại", Băng Di hóa thân nhân vật Thương, con gái bà Hậu do nghệ sĩ Việt Hương thủ diễn.

Băng Di vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng

Băng Di lột tả hình ảnh một cô gái lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ nhưng vì sai lầm tuổi trẻ mà mang thai trước khi kết hôn.

Lần đầu làm mẹ và còn là sự cố ngoài ý muốn, Thương bị trầm cảm sau sinh và bé Su (con của Thương) cũng do một tay bà Hậu lo từng miếng ăn giấc ngủ.



