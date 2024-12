Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 do Báo Người Lao Động tổ chức thêm phần gây cấn khi có những hạng mục là cuộc đua của 2 ứng viên nổi bật, như hạng mục MC được yêu thích nhất và Chương trình được yêu thích nhất (trên truyền hình và nền tảng số).

MC: Ai cũng có ưu thế

MC Trấn Thành của "Anh trai say hi" và MC Anh Tuấn của "Anh trai vượt ngàn chông gai" trở thành "kỳ phùng địch thủ" tại cuộc đua Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024. Mỗi MC đều có một ưu thế nổi bật.

Trong đó, MC Anh Tuấn có sự chỉn chu, điềm đạm và an toàn. Còn Trấn Thành nổi tiếng với sự hoạt ngôn, gần gũi và thú vị. Cả hai có một điểm chung là xuất hiện trong hai chương trình hot nhất hiện nay và cũng là hai chương trình đối thủ hiện nay trên thị trường gameshow Việt.

Anh Tuấn, 50 tuổi, gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách dẫn đĩnh đạc nhưng không kém phần gần gũi, hóm hỉnh cùng với vẻ ngoài lịch lãm và giọng nói nam tính. Hơn 20 năm làm nghề, Anh Tuấn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình khi từng dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện nổi bật: "Bài hát Việt", "Trò chơi âm nhạc", "Sao mai điểm hẹn", "Giai điệu tự hào", "Con đường âm nhạc"…

MC Quỳnh Hoa nhận định: "Tôi nể và yêu thích MC Anh Tuấn. Anh ấy không chỉ có phong thái điềm tĩnh mà cách sử dụng từ ngữ một cách cẩn trọng giúp tăng thêm giá trị cho phần giới thiệu, dẫn dắt và cho cả bản thân anh ấy nữa. Trong cuộc đua này, dù ai là người chiến thắng thì với tôi, MC Anh Tuấn xứng đáng với vị trí MC hàng đầu ở showbiz Việt".

MC Anh Tuấn

Trong hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", MC Anh Tuấn cũng đã thay đổi bản thân rất nhiều. Không còn đóng khung trong những bộ vest lịch lãm, Anh Tuấn còn thử sức với phong cách trẻ trung. Nhiều khán giả thích thú với sự "lột xác phong cách" của Anh Tuấn. "Giao diện này đẹp trai bùng nổ", "MC Anh Tuấn đúng là bị thời gian bỏ quên"; "Anh MC quốc dân, nhất định năm sau anh phải là một anh tài của chương trình" - vài tài khoản bình luận.

Tất nhiên, từ những ưu thế nổi bật của chính mình, cả MC Anh Tuấn lẫn Trấn Thành đều sẽ phải đối mặt với những hạn chế nhất định. Theo đó, vì quá đĩnh đạc và trưởng thành nên có lúc khán giả sẽ thấy hơi "buồn chán" với cách dẫn dắt có phần trầm lắng của Anh Tuấn.

Còn với sự hoạt ngôn của mình, có lúc Trấn Thành tạo nên làn sóng tranh cãi vì những phát ngôn của anh trong quá trình dẫn dắt chưa hẳn chuẩn xác. Như trong live concert thứ 3 của "Anh trai say hi" tại Hà Nội mới đây, Trấn Thành khiến công chúng tranh cãi với phát ngôn "Đây là concert có nhiều người đến nhất.

Tính đến thời điểm này, "Anh trai say hi" là một trong những chương trình mang tính lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là chương trình có số lượng vé bán ra đông nhất từ xưa đến giờ".

MC Trấn Thành. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Trong khi người hâm mộ hào hứng chia sẻ, một bộ phận khán giả lại tỏ ra nghi ngờ về tính chính xác từ thông tin mà nam MC đưa ra. Dù vậy, những chương trình có sự xuất hiện của Trấn Thành thì hầu hết đó là một chương trình thú vị.

"Anh trai" nào?

Nhìn qua, hai chương trình "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" có vẻ tương đồng. Cả hai chương trình đều là cuộc chiến (với bản thân là chính) của 30 chàng trai. Dù một bên gọi các gương mặt tham gia show là "anh trai" (của Anh trai say hi) còn một bên gọi là "anh tài" (của Anh trai vượt ngàn chông gai) nhưng tựu trung, hai chương trình này đều có một lượng người hâm mộ "khủng", chủ yếu là fan nữ. Hoặc nếu đó là fan nam thì trên 50% là bạn trai đi theo bạn gái của mình.

Đó là lý do, với tất cả các concert của "Anh trai", ban tổ chức luôn "rung đùi" vì chỉ cần công bố ngày mở bán là hết vé thì cũng nhà sản xuất đó, khi nhắc đến chuyện làm show cho các chị đẹp thì lại e dè. Điều này cũng dễ hiểu vì có đến "quá bán" là concert chị đẹp sẽ khó bán vé dù chương trình Chị đẹp đạp gió (với sự tham gia của các ngôi sao - nhân vật giải trí nữ) cũng có hiệu ứng truyền thông đáng kể.

Một sô diễn trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Nếu ở các hạng mục khác của Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024, người trong giới đều có thể đưa ra những lựa chọn cá nhân thì ở hạng mục Chương trình được yêu thích nhất (trên truyền hình và nền tảng số), giới chuyên môn thừa nhận "thật khó để đưa ra một lựa chọn vì cả hai chương trình đều có nét đặc sắc".

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định: "Cả hai chương trình đều có sắc màu âm nhạc nổi trội và cả hai đều ghi dấu ấn sáng tạo của các nghệ sĩ trong việc sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc trong thời gian ngắn. Nếu ở "Anh trai say hi", âm nhạc phản chiếu sự trẻ trung, xu hướng thì ở "Anh trai vượt ngàn chông gai", âm nhạc còn có những khoảng lặng của chiêm nghiệm. Ở cả hai chương trình, khán giả đều tìm thấy những điều mình muốn là một dạng âm nhạc mang đến sự chữa lành cho người nghe".

Chương trình “Anh trai say hi” (Ảnh do NSX cung cấp)

Đồng thuận với quan điểm này, nhà báo Nguyễn Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ) nhận định: "Mỗi chương trình đều có một thế mạnh, đều được khán giả yêu mến bởi sự sáng tạo về chuyên môn, những câu chuyện nhân văn được chia sẻ bởi nghệ sĩ tham gia và những ưu thế nổi bật về sắc vóc.

Thật khó để có thể đưa ra quyết định "Anh trai say hi" hay "Anh trai vượt ngàn chông gai" khi cả hai chương trình đều đỉnh cao về biểu diễn của showbiz Việt" .

Bảng xếp hạng Giải Mai Vàng tạm thời sau 7 ngày bầu chọn NAM CA SĨ - RAPPER 1. Quang Hùng MasterD 2. Soobin Hoàng Sơn 3. HIEUTHUHAI 4. Rhyder Quang Anh 5. S.T Sơn Thạch NỮ CA SĨ 1. Trang Pháp 2. Cẩm Ly 3. Hòa Minzy CA KHÚC 1. "Trống cơm" 2. "Thuận nước đẩy thuyền" 3. "Hào Quang" 4. "Mẹ yêu con" 5. "Giá như" MV (VIDEO CA NHẠC) 1. "Giá như" 2. "Gửi chồng tương lai" 3. "Rise up under dog" 4. "54 dân tộc Việt Nam" NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU 1. Trương Hạ 2. Võ Minh Lâm 3. Hoàng Hải 4. Thành Lộc NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU 1. Lê Khánh 2. Tú Sương DIỄN VIÊN HÀI 1. Tự Long 2. Lâm Vỹ Dạ 3. Lê Dương Bảo Lâm VỞ DIỄN SÂN KHẤU 1. "Lạc lối ở Bangkok" 2. "Người mang 9 án tử" 3. "Những con ma nhà hát" 4. "Cơn mê cuối cùng" NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH 1. Võ Cảnh 2. Jun Phạm 3. Lê Nguyên Bảo 4. Anh Tú 5. Song Luân NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH 1. Thúy Ngân 2. Ngô Phương Anh 3. Diệu Nhi 4. Phương Anh Đào 5. Minh Trang PHIM TRUYỀN HÌNH 1. Phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" 2. Phim "Đừng khóc, anh đây rồi" 3. Phim "Bên bờ hạnh phúc" 4. Phim "Ước mình cùng bay" 5. Phim "Yêu trước ngày cưới" PHIM ĐIỆN ẢNH 1. Phim "Đào, phở và piano" 2. Phim "Mai" 3. Phim "Lật mặt 7" 4. Phim "Ngày xưa có một chuyện tình" 5. Phim "Làm giàu với ma" NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH (MC) 1. Anh Tuấn - chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", VTV3 2. Trấn Thành - chương trình "Anh trai say hi", HTV2 - Vie Channel CHƯƠNG TRÌNH TRÊN NỀN TẢNG SỐ - TRUYỀN HÌNH 1. "Anh trai vượt ngàn chông gai": VTV3 2. "Anh trai say hi": HTV2 - Vie Channel Lưu ý: Sau 7 ngày bầu chọn, số phiếu ở các hạng mục cạnh tranh nhau mạnh mẽ nhưng chưa có sự bứt phá rõ rệt nào đáng kể, cơ hội vượt lên dẫn đầu vẫn còn cho tất cả các nghệ sĩ, tác phẩm và chương trình. Đặc biệt, năm nay ở hạng mục Nam ca sĩ - rapper, Ca khúc số lượng phiếu cạnh tranh dữ dội, số phiếu chênh lệch nhau khá sát sao.

