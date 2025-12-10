Bích Ngọc trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2)

Nữ diễn viên Bích Ngọc lột tả chân thật vai Bình An trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2).

Diễn viên Bích Ngọc

Bình An là một cô tiểu thư bị thất lạc, phải chịu nhiều khổ cực. Dẫu vậy, cô vẫn giữ được tấm lòng trong sáng, tính cách ngây ngô, dễ thương.

Bình An có câu chuyện tình cảm ngọt ngào cùng nhân vật do Thuận Nguyễn thể hiện.