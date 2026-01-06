BTC Giải Mai Vàng thông báo điều chỉnh thể lệ

Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều bạn đọc phải đăng ký nhiều tài khoản email hoặc số điện thoại để có thể bầu chọn nhiều lần trong ngày, điều này sẽ tạo ra nhiều tài khoản của cùng một người trên hệ thống và cũng gây trở ngại cho bạn đọc bầu chọn.

Vì vậy, từ ngày 6-1, Ban Tổ chức (BTC) quyết định về việc hạn chế số lần bầu chọn trong ngày cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích. Bạn đọc có thể sử dụng tài khoản chính của mình để bầu chọn tối đa 3 lần/ngày.