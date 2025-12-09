“Gia đình haha” - ứng viên Giải Mai Vàng 31 - 2025

(NLĐO) - Chương trình “Gia đình haha” được đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất

Chương trình truyền hình thực tế "Gia đình haha", phát sóng trên kênh VTV3, vừa chính thức góp mặt trong danh sách đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Chương trình mang một màu sắc độc đáo khi tập trung khai thác cuộc sống bình dị ở vùng nông thôn, nơi các nghệ sĩ tham gia không chỉ thực hiện những công việc đồng áng mà còn hòa mình vào đời sống văn hóa, phong tục của người dân địa phương.

Chương trình "Gia đình haha" được nhận xét là chương trình giải trí chữa lành

Dàn nghệ sĩ tham gia "Gia đình haha - Những ngày trời bao la" gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh, và Ngọc Thanh Tâm. 

Tại mỗi chặng hành trình, "Gia đình haha" sẽ có thêm những vị khách đến chơi nhà, họ là những nghệ sĩ nổi tiếng, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật và quen thuộc với công chúng.

