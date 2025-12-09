"Running Man Vietnam" quay lại sau 4 năm. Chương trình là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Mùa 3 của show thực tế được sản xuất Forest Studio -nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.

Dàn nghệ sĩ tham gia “Running Man Vietnam” mùa 3

Trò chơi xé bảng tên, còn gọi là "linh hồn" của Running Man tiếp tục xuất hiện trong mỗi tập, được lồng ghép vào nhiều tình huống bất ngờ, mang đến những trận đối đầu nảy lửa.

Chương trình năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Sau 9 tập, chương trình được khán giả đón nhận với lượt tương tác, thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội.