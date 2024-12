HIEUTHUHAI phủ sóng khắp chốn

Visual đỉnh cao cua HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI phủ sóng các chương trình ăn khách, từ "Anh trai say hi", "2 ngày 1 đêm" đến "Rap Việt". Anh giành ngôi vị quán quân "Anh trai say hi" và ra mắt ca khúc "Trình" chỉ mất 3 ngày để đạt hạng 1 YouTube Thịnh hành.

Anh là người có số lần làm đội trưởng nhiều nhất show - 3 lần, và cũng chiến thắng nhiều nhất với 4 lần.

Nam rapper góp mặt trong 3 ca khúc đạt top 1 YouTube Thịnh hành mảng âm nhạc là "Walk", "Kim phút kim giờ", "Ngáo ngơ".

Sức hút từ chương trình giúp tên tuổi HIEUTHUHAI bay xa. HIEUTHUHAI là từ khóa tìm kiếm với độ thảo luận cao, thu hút truyền thông nửa cuối năm 2024.