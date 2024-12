ST Sơn Thạch: Thành công từ sự bồi đắp

ST Sơn Thạch nỗ lực không ngừng nghỉ cho hành trình của chính mình

Tham gia show "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa đầu tiên, S.T Sơn Thạch cho biết muốn bổ sung và nâng cao kiến thức âm nhạc. "Ngày trước, tôi chăm chăm chứng tỏ bản thân, làm gì cũng muốn chiến thắng. Giờ tôi mong được kết nối, lan tỏa giá trị tích cực trong công việc" - anh nói.

S.T Sơn Thạch đã học múa ballet suốt thời ấu thơ, năm tám tuổi, tham gia nhóm "Những ngôi sao nhỏ" của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, sau đó là "Đội Sơn ca" thuộc Nhà Thiếu nhi Quận 1 TP HCM."Lúc nhỏ, tôi đã kiếm được tiền từ những buổi đi múa minh họa, biểu diễn cùng các ngôi sao như Đan Trường , Cẩm Ly" - S.T Sơn Thạch nói.

Năm 2010, S.T Sơn Thạch gia nhập nhóm 365 gồm Isaac, Will và Jun Phạm do diễn viên Ngô Thanh Vân quản lý. Trong quá trình hoạt động nhóm, ngoài thế mạnh về vũ đạo, anh chưa tạo được nhiều dấu ấn so với các thành viên còn lại. Năm 2016, tham gia "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành giải quán quân, tên tuổi dần nổi bật trong làng giải trí.

Ngoài ca hát, ST Sơn Thạch tham gia nhiều game show giải trí, đóng phim, được khán giả yêu mến. "Đóng phim, làm MC, tham gia game show giúp cho hình ảnh của tôi đa dạng, kết nối gần hơn với khán giả" - anh nói.

Sự đa dạng về hình ảnh, đa năng về hoạt động giúp ST Sơn Thạch sở hữu lượng lớn khán giả. Đặc biệt khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", ST Sơn Thạch càng được yêu mến hơn khi anh có nhiều cơ hội để bộc lộ cá tính bản thân với người hâm mộ.

Từ đây, ST Sơn Thạch sở hữu thêm lượng lớn khán giả yêu thích.