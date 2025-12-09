MC Nguyên Khang là cái tên quen thuộc với khán giả Việt khi từng dẫn dắt nhiều chương trình trên cả đài phát thanh, truyền hình lẫn sân khấu lớn.

MC Nguyên Khang thực hiện chương trình mang tên mình tại studio riêng

MC Nguyên Khang được đề cử với chương trình "The Khang Show". Trong chương trình, anh khai thác những câu chuyện thú vị về chuyện đời, chuyện nghề, những câu chuyện chưa từng được chia sẻ của các khách mời là các nghệ sĩ.