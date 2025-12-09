MC Vũ Mạnh Cường vừa được khán giả đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục Người dẫn chương trình. Năm nay, anh ghi dấu ấn qua chương trình "Tình ca xuyên Việt".

MC Vũ Mạnh Cường

Trong chương trình, Vũ Mạnh Cường đảm nhiệm vai trò dẫn dắt giàu cảm xúc. Cách kết nối mượt mà giữa các tiết mục, cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt, giúp anh nhận được nhiều lời khen từ người xem.

Nam MC từng được vinh danh giải thưởng này tại Giải Mai Vàng năm 2023.