MV "54 dân tộc Việt Nam"

MV "54 dân tộc Việt Nam" (sáng tác Phúc Anh, đạo diễn: Vũ Hồng Thắng, thể hiện Phúc Anh) là một trong 5 ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 hạng mục MV được yêu thích nhất.

Trong MV, Phúc Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài giản dị. Đứng cạnh cô là những đứa trẻ vùng cao đầu đội hoa, miệng cười rạng rỡ. Điều đó cho thấy sự gắn kết của nữ ca sĩ với các bé. Đặc biệt trong hình ảnh này còn có sự góp mặt của Nông Thúy Hằng - Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Phúc Anh chia sẻ, những ngày quay hình ở vùng cao là những kỷ niệm khó quên trong chặng đường làm nghề của cô. Nhiều chuyện dở khóc dở cười trong chuyến đi, có nhiều thành viên lần đầu tiên đi cứu trợ nên không tránh khỏi việc hoang mang. Đặc biệt ca sĩ Hoàng Tôn lên Hà Giang sau cùng, lại vào giữa đêm khuya.

"Đất đá sạt lở, cây đổ chắn ngang đường nên anh phải gọi ê-kip tới cứu trợ. Đêm đó mưa to, lại vào 1 giờ sáng nên khi các thành viên lái xe tới đón anh Tôn thì ở homestay mọi người đều rất lo lắng. May mắn mọi người đều trở về bình an. Mỗi ngày ê-kip dậy từ 5 giờ sáng và kết thúc ngày vào 0 giờ đêm, cứ như vậy cả tuần" - nữ ca sĩ kể thêm.

Tại đây, nữ ca sĩ không chỉ được gặp gỡ, mà còn lắng nghe về những hoàn cảnh của các em nhỏ. Dù quá trình thực hiện dự án chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, song Phúc Anh nói cô đã có cho mình thêm nhiều những người bạn nhí.

Vì thế, sản phẩm âm nhạc "54 Dân tộc Việt Nam" là món quà mà cô muốn dành tặng cho tất cả những người bạn đã đồng hành cùng cô trong dự án phi lợi nhuận, và những trẻ em, người dân trên khắp 54 dân tộc.