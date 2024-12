STRONG Trọng Hiếu

MV "Rise up uderdog" của STRONG Trọng Hiếu (sáng tác: STRONG Trọng Hiếu, Scott Quinn, SaGan, đạo diễn: LUAN, thể hiện: STRONG Trọng Hiếu)

(S)TRONG Trọng Hiếu chia sẻ ca khúc "RISE UP UNDERDOG" được nam ca sĩ sáng tác dựa trên câu chuyện của chính mình - đó là hành trình từ một cậu bé "Underdog" yếu thế, tự ti trở thành một nghệ sĩ bản lĩnh, thành công, dám theo đuổi ước mơ của mình.

"RISE UP UNDERDOG" được (S)TRONG Trọng Hiếu kết hợp với những tên tuổi lớn đã góp phần vào thành công của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Scott Quinn (nhạc sĩ được đích thân BTS mời đồng sáng tác ca khúc "A Brand New Day"), LUAN (đạo diễn trình diễn của nhóm nhạc thuộc HYBE - Boy Next Door), hay SaGan (đạo diễn từng kết hợp với AESPA, TEENTOP, ALEXA, BLACKSWAN).

Mở màn MV là hình ảnh cậu bé Trọng Hiếu lúc nhỏ chỉ biết giấu mình trong bóng tối và chàng trai Trong đã thành niên (tên mọi người gọi Trọng Hiếu khi ở Đức) chật vật thoát khỏi những định kiến của xã hội. Sinh ra và lớn lên là một người châu Á tại Đức, rồi quay về Việt Nam hoạt động nghệ thuật như một nghệ sĩ độc lập - (S)TRONG Trọng Hiếu chắc hẳn đã không ít lần trải qua cảm giác "tôi không đủ tốt" hay "tôi là chưa đủ" ở cả 2 thế giới.

MV tiếp tục mở ra với những bối cảnh viễn tưởng, hình ảnh người chiến binh gai góc, nỗ lực thoát ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp. Sự đầu tư hoành tráng về hình ảnh, đậm chất điện ảnh và tạo hình nhiều ẩn dụ của "RISE UP UNDERDOG" khiến khán giả dễ dàng cảm thấy mình trong đó.

Điệp khúc "Rise Up Underdog. Don't have to hide no more. Rise Up Underdog. Don't need to cry no more. We're reborn from this pain tonight. Mặc chông gai ta đạp lên. Yeah Underdog" dường như còn là tuyên ngôn của (S)TRONG Trọng Hiếu về sức mạnh của những người yếu thế.

Không cần lẩn trốn, không cần rơi nước mắt, những "underdog" biết tin vào chính mình chắc chắn sẽ có một ngày thoát ra khỏi những vật lộn thường ngày lẫn chiếc lồng định kiến mà xã hội đã đặt ra quanh họ.