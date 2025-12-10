Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Phim lấy bối cảnh những năm 1967, lúc chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu "tìm và diệt" của quân đội Mỹ khi họ nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

Cảnh trong phim

Những thành viên trong đội du kích còn rất trẻ, họ cùng sinh hoạt, bám trụ địa đạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là các chàng trai, cô gái bình thường với những mong ước về tình yêu như bao người. Thế nhưng, khi đối mặt với kẻ thù, giữa làn đạn, họ sẵn sàng hy sinh cho tình yêu chung là tình yêu Tổ quốc.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, NSƯT Cao Minh...

