Phim "Nhà gia tiên"

Nội dung phim kể về Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi đóng) - một nhà sáng tạo nội dung gen Z - quyết định về lại căn nhà thờ tổ tiên mà gia đình cô đang sinh sống để cùng người bạn thân tạo nên những video clip "triệu view" trên mạng xã hội.

Mất kết nối với gia đình, không tin vào chuyện tâm linh, chịu đựng sự "trọng nam khinh nữ" từ nhỏ, Mỹ Tiên bắt đầu thay đổi từ khi bất ngờ phát hiện hồn ma Gia Minh (Huỳnh Lập đóng) - người anh trai đã chết từ 10 năm trước - vẫn ở trong nhà.

"Nhà gia tiên" không theo hướng kinh dị đen tối, ma quái, giết chóc nặng nề mà là dạng phim tâm linh, duy tâm. Phim truyền tải những yếu tố văn hóa tâm linh, truyền thống như nghệ thuật vẽ tranh kiếng, thờ cúng tổ tiên…

Phim quy tụ dàn diễn viên: Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Puka…