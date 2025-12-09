Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

"Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" nội dung thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ - phá án. Dàn diễn viên chính trong phim bao gồm: Quốc Huy vai Thám tử Kiên, Đinh Ngọc Diệp vai Hai Mẫn, Quốc Anh vai Thạc, Anh Phạm vai Tuyết và Minh Anh vai Nga, Xuân Trang trong vai quan Liêm, NSND Mỹ Uyên trong vai bà Vượng.

Tác phẩm nhận được lời khen về mặt hình ảnh, câu chuyện được kể cũng như tình tiết nhân vật được khai thác.