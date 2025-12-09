Phim "Tử chiến trên không"

"Tử chiến trên không" do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp với Galaxy Group sản xuất, lấy cảm hứng từ một số vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam.

Phim quy tụ nhiều diễn viên như: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Ma Ran Đô…