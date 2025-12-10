Steven Nguyễn trong "Mưa đỏ"

Trong "Mưa đỏ", Steven Nguyễn vào vai Quang - Trung úy của lực lượng Biệt cách dù Việt Nam Cộng hòa, được giao nhiệm vụ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị.

Steven Nguyễn vai Quang

Quang có hai lần đối đầu với Cường trên chiến trường và nói với Cường rằng hai người lẽ ra đã có thể trở thành bạn thân nếu lúc đó không phải là thời chiến.

Steven Nguyễn thể hiện tốt vai Quang và tạo được sức hút với khán giả sau vai diễn.