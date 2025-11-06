08:45

(NLĐO)- Bảy năm trước, Thủ tướng đã có lệnh đóng cửa rừng song giờ đây, Bộ Công Thương lại đưa 3 dự án thủy điện Đắk R'lấp trong vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên vào Quy hoạch Điện VIII. Những nỗ lực của người dân và lực lượng bảo vệ rừng để giữ những cánh rừng nguyên sinh thời gian qua có thể sẽ bị đổ sông, đổ biển.