Bầu chọn Giải Mai Vàng “Nam - nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình”: Mỗi người một vẻ

Tốp 5 vòng bầu chọn hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình" có Nhan Phúc Vinh, Anh Tú, Quang Tuấn, Việt Hoàng, Thanh Thức; còn ở hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình" có Thúy Ngân, Huỳnh Uyển Ân, Minh Hằng, Anh Thư, Diệp Bảo Ngọc.



Nỗ lực từng ngày

Trong tốp 5 hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình", Nhan Phúc Vinh là gương mặt quen thuộc của Giải Mai Vàng. Tính đến nay, anh đã được 6 lần đề cử và giành 4 tượng Mai Vàng ở các năm 2012, 2013, 2020, 2022. Trong năm nay, Nhan Phúc Vinh tiếp tục vào vòng bầu chọn với vai Đức Quân phim "Đừng làm mẹ cáu". Đây được đánh giá là vai diễn sở trường của Nhan Phúc Vinh khi tiếp tục hóa thân thành một giám đốc trẻ đẹp trai, độc thân. Anh có sự tương tác tốt với bạn diễn nữ Quỳnh Kool vai Hạnh và bé An Nhiên vai Hạnh An (Happy) trong phim.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Nhan Phúc Vinh là diễn viên thực lực, có khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai. Đức Quân của Nhan Phúc Vinh trong "Đừng làm mẹ cáu" là vai diễn tốt, lột tả được tính cách nhân vật. Tôi nghĩ ít có vai diễn nào làm khó được nam diễn viên này ngoại trừ những vai hài hước do tạo hình không phù hợp" - nhà báo, nhà phê bình Ngô Ngọc Ngũ Long nhận xét.

Một gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh góp mặt trong tốp 5 là Quang Tuấn với vai Tuấn trong phim "Biệt đội rất ổn". Trong phim, Quang Tuấn tiếp tục với vai phản diện sở trường khi hóa thân thành Tuấn - một gã đàn ông lừa đảo, mưu mô, tham lam, ích kỷ, tính toán với cả vợ cũ và con gái ruột. Là một diễn viên giỏi nghề, nghiêm túc với công việc bằng một niềm đam mê lớn, Quang Tuấn được sự công nhận từ khán giả lẫn hội đồng nghệ thuật.

Diễn viên Thanh Thức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Quang Tuấn sở hữu gương mặt điện ảnh, diễn xuất tốt, thích hợp cho nhiều dạng vai khác nhau. Đây cũng là hình mẫu diễn viên có sự cầu tiến trong diễn xuất, nỗ lực từng ngày. Trong phim "Biệt đội rất ổn", Quang Tuấn hóa thân thành nhân vật phản diện nhưng theo một cách diễn khác với những vai diễn trong các phim trước đó. Nam diễn viên cũng hạn chế thói quen khi diễn thường "trợn mắt" mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, thuyết phục khán giả hơn" - đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cho biết.

Diễn viên Quang Tuấn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nam diễn viên Thanh Thức cũng tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua vai An trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh". An là một chàng trai trẻ, chịu khó làm việc, rất thương vợ là Liên (Diệp Bảo Ngọc thủ diễn). An có nhóm bạn thân từ nhỏ đến lớn gồm: Phương, Khanh, Phát, Toàn, Lộc. Trong dịp tụ hội trong đám giỗ, Phương mua một tờ vé số ghép từ ngày sinh của 6 người bạn và giao cho An giữ. Không may, An gặp tai nạn qua đời và bất ngờ là tấm vé số lại trúng giải lên đến hơn 136 tỉ đồng. Cả nhóm bạn tìm cách lấy lại tờ vé số đã theo An nằm sâu trong lòng đất. Nhà báo Văn Tuấn (Báo Sài Gòn Giải Phóng) nhận định: "Vai An trong "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" là vai diễn an toàn của Thanh Thức. Trong phim, nam diễn viên có khá nhiều cảnh quay nhớ đời, đặc biệt là cảnh quay bị chôn tại nghĩa trang, cho thấy sự hy sinh cho vai diễn. Khán giả nhìn thấy không ít điểm tương đồng giữa hình ảnh Thanh Thức ngoài đời và vai An trên phim, đó là sự chịu thương chịu khó, hiền lành. Tuy nhiên, cũng vì sự quen tay trong lối diễn này nên vai diễn chưa có sự đột phá hay tạo điểm nhấn, ấn tượng với khán giả".

Diễn viên Anh Tú. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Hai gương mặt trẻ trong tốp 5 vòng bầu chọn có Anh Tú và Việt Hoàng. Trong đó, Anh Tú hóa thân đầy nỗ lực vai Tú phim điện ảnh "Siêu lừa gặp siêu lầy" còn Việt Hoàng là vai Thạch phim truyền hình "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Sự nỗ lực, đam mê, cố gắng tạo ấn tượng qua vai diễn là điểm chung của Anh Tú, Việt Hoàng.

"Vai diễn của Anh Tú trong "Siêu lừa gặp siêu lầy" là sự thể hiện đầy đủ khả năng diễn xuất về tâm lý, tình cảm, hài hước" - đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực cho hay. Biên kịch Đông Hoa nhận định Việt Hoàng là nhân tố mới giàu tiềm năng của màn ảnh với sự trẻ trung, diễn xuất có chiều sâu. "Việt Hoàng thể hiện khá tốt tính cách của Thạch trong phim truyền hình "Cuộc đời vẫn đẹp sao" tạo được ấn tượng với khán giả.

Diễn viên Việt Hoàng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ứng viên nào cũng nặng ký

Tất cả các ứng viên trong hạng mục "nam - nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình" đều nhận được sự yêu mến của khán giả. Dù là gương mặt cũ hay mới, quen hay lạ cũng đều có thế mạnh riêng mình. Ai trong số họ sẽ giành chiến thắng ở mỗi hạng mục còn phải chờ lá phiếu từ phía khán giả.



Tại hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình" của Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023, Minh Hằng được vào vòng bầu chọn nhờ vai diễn mỹ nữ Ba Trà trong phim "Chị chị em em 2". Vai diễn khắc họa hình ảnh mỹ nhân Sài Thành với bối cảnh những năm đầu thế kỷ XX xoay quanh giai thoại trong giới thượng lưu xưa về Ba Trà, Tư Nhị. Ba Trà được đông đảo người mến mộ. Cô nổi danh với nhan sắc hơn người, quyến rũ và có biệt tài múa dưới nước độc đáo.

Diễn viên Thúy Ngân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ba Trà bị Tư Nhị (Ngọc Trinh đóng) - một cô gái có nhan sắc nhưng cuộc sống không nhiều may mắn, tính kế kết thân. Sau khi lấy được lòng tin từ Ba Trà và kết nghĩa chị em thân thiết, nhận sự hướng dẫn để thành mỹ nhân được nhiều chàng trai mến mộ, Tư Nhị lại muốn vượt qua cô, trở thành đệ nhất mỹ nhân Sài Thành.

"Minh Hằng thể hiện tốt vai Ba Trà, nổi bật về mặt diễn xuất khi đặt cạnh bạn diễn Ngọc Trinh trong phim. Với kinh nghiệm của mình, cô tỏa sáng ở những phân cảnh lột tả nội tâm nhân vật, truyền tải cảm xúc đến khán giả. Không chỉ vậy, những phân cảnh phô diễn vẻ đẹp hình thể khi múa trong bể nước cũng được Minh Hằng nỗ lực làm tốt" - nhà báo Hoài Phương (Tuổi Trẻ) cho hay.

Diễn viên Huỳnh Uyển Ân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nữ diễn viên Thúy Ngân vào vòng bầu chọn với vai Hải Đường trong phim dài tập "Nữ chủ". Hải Đường vốn là nữ tội phạm, khi ra tù cô trở thành tay trong của lực lượng công an, giúp họ phá đường dây buôn ma túy quy mô lớn. Hải Đường tiếp cận bà Dung (Ngọc Lan đóng) - vợ cả của ông trùm Cao Thiên (Huỳnh Đông đóng).

Trong lúc tiếp cận bà Dung, gây dựng lòng tin, Hải Đường được Cao Thiên chú ý và dần trở thành mắt xích quan trọng của đường dây ma túy. Vai diễn đòi hỏi Thúy Ngân phải trải qua quá trình tập luyện thể lực, các cảnh hành động. Cô dành trọn 1 năm để nghiên cứu kịch bản, đầu tư cho nhân vật Hải Đường và luyện tập các cảnh hành động. Sự nỗ lực của Thúy Ngân được khán giả nhìn nhận.

Diễn viên Minh Hằng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Thúy Ngân là một diễn viên 3 "sẵn sàng", sẵn sàng thử thách với vai khó, sẵn sàng lăn xả với vai diễn và sẵn sàng học hỏi. Bộ phim "Nữ chủ" quay 65 ngày thì Thúy Ngân có mặt đủ 65 ngày trên trường quay và ngày nào cũng là các phân đoạn thử thách về tâm lý hoặc hành động, sự nỗ lực và cống hiến hết mình của Thúy Ngân đã góp phần lớn cho thành công của bộ phim. Tài năng, đam mê và lao động nghệ thuật với tinh thần phụng sự khán giả, tôi tin rằng Thúy Ngân sẽ ngày càng thành công hơn" - đạo diễn Hoàng Anh nói.

Nữ diễn viên Anh Thư góp mặt trong tốp 5 với vai cùng tên của cô trong phim dài tập "Hoa vương". Anh Thư là một phụ nữ tuổi 40, quyết tâm phải nhanh chóng khẳng định vị trí của mình và khao khát thành công bằng mọi giá. Cô bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được điều mình muốn và thành công trong việc tiếp cận giám đốc giàu có Hải Đăng (Ngọc Quỳnh đóng) rồi trở thành vợ anh.

Diễn viên Anh Thư. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thế nhưng, cuộc hôn nhân này gặp vấn đề khi bà Trà My (Hồng Ánh đóng) - mẹ kế của chồng cô và cũng là một người phụ nữ tham vọng không kém, dùng mọi cách để tách cả hai. Biên kịch Kim Ngọc nhận xét Anh Thư là diễn viên xinh đẹp, giàu nội lực trong diễn xuất và cũng là ứng viên nặng ký trong hạng mục.

Hai gương mặt trẻ của tốp 5 có Huỳnh Uyển Ân và Diệp Bảo Ngọc. Trong đó, Huỳnh Uyển Ân hóa thân Ngọc Nhi phim "Nhà bà Nữ". Ngọc Nhi là một cô gái được mẹ thương yêu, đặt nhiều kỳ vọng nhưng bên cạnh đó là sự áp đặt phải thực hiện theo đúng những gì bà sắp xếp. Cô không được mặc trang phục theo ý mình, không được chọn trường, đi đâu phải xin phép và không được yêu đương.

Chống lại mẹ, Ngọc Nhi có tư tưởng nổi loạn, cô muốn tự do, thoát khỏi bóng người mẹ. "Ngọc Nhi là nhân vật mang tư tưởng của phim khi bị mẹ áp đặt, cố gắng chống lại và sau này nhận ra được nhiều điều trong hành trình trưởng thành của mình. Huỳnh Uyển Ân đã làm tốt vai diễn, truyền tải được cảm xúc đến khán giả. Một nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng" - NSND Đào Bá Sơn nêu ý kiến.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Diệp Bảo Ngọc hóa thân vai Liên trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh". Liên là vợ của An (Thanh Thức thể hiện), rất yêu thương nhau nhưng không may sau tai nạn giao thông, An ra đi đột ngột. Khi biết tin tấm vé số mà An giữ của nhóm bạn trúng giải thưởng lớn, Liên quyết định tham gia đi nhận giải để nhận phần của người chồng đã khuất.

Những biến hóa trong quá trình đi nhận giải tiếp tục mở ra những cái nhìn khác biệt về Liên. "Diễn xuất của Diệp Bảo Ngọc trong vai Liên rất tốt! Cô biến hóa vai Liên, gây bất ngờ cho người xem từ tình huống này sang tình huống khác" - đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực nói.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình" của Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023, Minh Hằng và Thúy Ngân là những cái tên quen thuộc. Minh Hằng đã nhiều lần được đề cử và chiến thắng Giải Mai Vàng, Thúy Ngân cũng đã hai lần cầm tượng Mai Vàng nhờ vai diễn trong phim "Gạo nếp gạo tẻ" và "Cây táo nở hoa".



