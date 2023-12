Diệp Bảo Ngọc và Liên trong "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh"

Diệp Bảo Ngọc vào vai Liên, vợ của nhân vật An (Thanh Thức thể hiện) trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh". Liên và An rất yêu thương nhau nhưng không may sau tai nạn giao thông, An ra đi đột ngột.

Diệp Bảo Ngọc xinh đẹp và cuốn hút

Sau giai đoạn khóc thương chồng, khi biết tin tấm vé số mà An giữ của nhóm bạn trúng giải thưởng lớn, Liên quyết định tham gia đi nhận giải để nhận phần của người chồng đã khuất. Những biến hóa trong quá trình đi nhận giải tiếp tục mở ra những cái nhìn khác biệt về Liên.

Diệp Bảo Ngọc đã nỗ lực và tạo được ấn tượng với khán giả qua hình ảnh Liên. Cô là gương mặt mới của Mai Vàng và Liên cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên này.