Đông Nhi - Ca khúc "Người ôm pháo hoa"

Trong ca khúc Người Ôm Pháo Hoa, phía Đông Nhi cho biết nhóm NSX âm nhạc DTAP mong muốn mang lại hình ảnh một Đông Nhi "xưa nhưng không cũ" trong âm nhạc. Với mục tiêu khơi gợi lại cảm xúc một thời thanh xuân của khán giả yêu mến Đông Nhi, đồng thời giới thiệu một Đông Nhi mới trong năm 2023.



Để có thể làm nên ca khúc, DTAP đã sử dụng những âm thanh đặc trưng tạo nên tên tuổi của Đông Nhi trong những bản hit cũ kết hợp với hiphop và giao hưởng để biến những giai điệu thân quen trở nên mới lạ, độc đáo.

Đặc biệt, trong đoạn Rap Melody, DTAP gợi lại không gian âm nhạc "rất Đông Nhi" bằng câu hát vốn rất nổi tiếng trong bản hit Ngọt Ngào - I'm in love with you.