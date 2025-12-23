Giải Mai Vàng 2025 - Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Cuộc đua khó đoán định

Mỗi ứng viên đều được "định vị" bởi tài năng, từ giọng hát đến sự đa năng trong nghề nghiệp.

Mỗi người một vẻ

Những gương mặt ứng viên ở hạng mục "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" là: SOOBIN, Tùng Dương, Đức Phúc, Bùi Công Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch.

"SOOBIN là một tài năng. Sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", SOOBIN là người mà tôi rất muốn hợp tác để thực hiện những dự án âm nhạc chất lượng. Nếu anh ấy chiến thắng ở Giải Mai Vàng năm nay, điều đó hoàn toàn xứng đáng" - ca sĩ Tuấn Hưng đánh giá.

Cùng nhận xét, ca sĩ Thiên Vương (thành viên nhóm MTV) nói thêm SOOBIN là người có thể biến ca khúc cũ trở nên thu hút và SOOBIN đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của nghề nghiệp.

Từ trái qua: Ca sĩ SOOBIN, Tùng Dương, Đức Phúc, Bùi Công Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch . (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với Bùi Công Nam, nhiều đồng nghiệp nhận xét anh sở hữu khả năng sáng tác đầy cuốn hút với giai điệu đẹp cùng lời ca sắc bén. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, cái tên Bùi Công Nam càng trở nên viral (lan tỏa) khi anh cho thấy một Bùi Công Nam vui vẻ, hài hước và tinh tế trong đối nhân xử thế. Điều này giúp Bùi Công Nam sở hữu được lượng người hâm mộ rất lớn so với trước đây.

Trong khi đó, (S)TRONG Trọng Hiếu (gọi tắt là Trọng Hiếu) là một nhân vật nổi bật suốt thời gian qua với bản hit quốc dân "Kho báu". Nhà báo Tiểu Tân (Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho rằng năm qua là năm của Trọng Hiếu. Vì thế, nếu Trọng Hiếu chiến thắng Giải Mai Vàng cũng là điều dễ hiểu.

S.T Sơn Thạch cũng không kém phần nổi bật so với các ứng viên. "Với sự nỗ lực trong năm qua và cả hành trình vài thập niên cố gắng, anh ấy xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31" - Chu Nguyên (quản lý truyền thông của nhiều ca sĩ như Negav) nhận định.

Điểm nổi bật nhất top 6 ứng viên Giải Mai Vàng năm nay là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ứng viên. Trong đó, Tùng Dương và Đức Phúc là 2 ứng viên nặng ký bởi những đóng góp của 2 giọng ca này cho thị trường nhạc Việt trong năm. Đức Phúc với chiến thắng quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là niềm tự hào của khán giả yêu nhạc Việt Nam. Niềm tự hào đó không chỉ là cảm giác chiến thắng mà còn bởi âm nhạc Việt Nam thực sự có thể chinh phục được khán giả quốc tế.

Năm 2025 là năm thị trường biểu diễn nổi bật với những concert quốc gia. Trong số 8 concert quốc gia thì có đến 7 chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương. Điều đó phần nào khẳng định thương hiệu giọng ca Tùng Dương ở thị trường nhạc Việt hiện nay. Nhà báo Tuấn Kiệt (VietNamNet) khẳng định: "Nếu chọn ra một cái tên chiến thắng tại cuộc đua Giải Mai Vàng năm nay, Tùng Dương chắc chắn là lựa chọn đầu tiên của tôi".

Ai cũng xứng đáng

Hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" có 5 ứng viên: Trang Pháp, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Bùi Lan Hương và Tóc Tiên.

Nhà báo Vũ Nhật Đông (biên tập viên của Hoa Học Trò) khẳng định: "Tóc Tiên cực kỳ cuốn hút mỗi khi xuất hiện. Một giọng ca đã được định danh, một phong cách trình diễn khiến khán giả "ngộp thở" bởi sự gợi cảm, cuốn hút. Còn với Bùi Lan Hương, đây là ca sĩ có giọng hát đẹp đến mức mỗi bài hát qua tiếng hát của cô đều được khán giả yêu thích".

Từ trái qua: Ca sĩ Trang Pháp, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Bùi Lan Hương và Tóc Tiên

Nhà báo Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ) nhấn mạnh cả Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy đều xứng đáng với Giải Mai Vàng năm nay.

Ca sĩ Anh Tuấn (thành viên nhóm MTV) cho rằng sức ảnh hưởng của tên tuổi Hòa Minzy trong năm qua rất lớn bởi thành công vang dội của ca khúc "Bắc Bling" hay "Nỗi đau giữa hòa bình". "Với sự lan tỏa của cái tên Hòa Minzy trong năm qua, Hòa Minzy xứng đáng được tôn vinh" - nhà báo Tuấn Kiệt (VietNamNet) nói.

Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm (Báo Phụ Nữ TP HCM) lại cho rằng Phương Mỹ Chi là ứng viên xuất sắc nhất trong danh sách ứng viên này. Thành tựu mà Phương Mỹ Chi có được từ cuộc thi âm nhạc châu Á Sing! Asia 2025, giải thưởng quán quân tại chương trình "Em xinh say hi" và cả hành trình đóng góp cho thị trường nhạc Việt với sắc màu dân gian đương đại.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Hòa Minzy là nữ ca sĩ được yêu thích gần đây, nhất là khi cô chọn phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân gian cho các sản phẩm của mình. Trang Pháp cũng là một ca sĩ giỏi nghề khi biết làm mọi thứ để có sản phẩm âm nhạc chất lượng...

"Người chiến thắng Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất" sẽ được công bố trong lễ trao giải diễn ra tối 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).



