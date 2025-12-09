MC Anh Tuấn dẫn dắt chương trình "Điểm hẹn tài năng" trên sóng VTV3 cùng MC Phí Linh. Tại Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024, MC Anh Tuấn đã thắng giải "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất" với chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (VTV3).

MC Anh Tuấn được nhận xét có phong cách dẫn điềm đạm, sâu sắc. Anh có hơn hai thập kỷ gắn bó cùng các chương trình âm nhạc đình đám của VTV.

Việc được đề cử vào vòng bầu chọn năm nay tiếp tục khẳng định vị trí của anh trong lòng công chúng sau nhiều năm gắn bó với truyền hình.