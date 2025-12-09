MC Phí Linh vừa chính thức có tên trong danh sách đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do khán giả bình chọn, với chương trình "Tân binh toàn năng".

Với phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, Phí Linh nhiều năm qua tạo dấu ấn qua loạt chương trình như "The Voice", "Sàn đấu vũ đạo", "Cầu vồng"…

MC Phí Linh

Năm 2025, cô tiếp tục ghi điểm khi dẫn dắt nhiều chương trình giải trí và truyền hình trực tiếp, được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và tinh tế.

Tại "Tân binh toàn năng", cô mang đến không khí giao lưu sôi động, đầy cảm xúc cho khán giả, các tân binh cùng nhóm nhạc quốc tế.