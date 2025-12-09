MC Trấn Thành tiếp tục chứng minh sức hút lớn khi được khán giả đề cử vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, nhờ vai trò dẫn dắt trong chương trình giải trí "Anh trai say hi", phát sóng trên VieON và HTV2 - Vie Channel.

MC Trấn Thành có lượng fan hùng hậu

Trong năm qua, Trấn Thành ghi dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt chương trình với phong cách hài hước, duyên dáng nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối giữa các nghệ sĩ tham gia.

"Anh trai say hi" nhanh chóng trở thành chương trình được quan tâm bậc nhất trên nền tảng trực tuyến, giúp Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những MC được yêu thích nhất hiện nay.