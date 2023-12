Thanh Thức phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh"

An trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" là chàng trai trẻ, chịu khó làm việc, rất thương vợ là Liên (Diệp Bảo Ngọc thủ diễn). An có nhóm bạn thân từ nhỏ đến lớn gồm: Phương, Khanh, Phát, Toàn, Lộc.

Trong đám giỗ nhà của Phương, anh mua một tờ vé số ghép ngày sinh 6 người bạn lại và giao cho An giữ. Không may, An gặp tai nạn qua đời và bất ngờ là tấm vé số lại trúng giải lên đến hơn 136 tỉ đồng. Cả nhóm bạn tìm cách lấy lại tờ vé số đã theo An nằm sâu trong lòng đất...

Thanh Thức trong vai An

Anh can đảm hóa thân thi thể

Nằm bên trong quan tài

Mặc dù xuất hiện không nhiều, Thanh Thức lột tả tốt về An. Anh cũng can đảm đóng vai thi thể, nằm bên trong quan tài.

Thanh Thức là cái tên không xa lạ với khán giả màn ảnh. Anh đóng rất nhiều phim truyền hình: "Hồng nhan", "Nghiệp sinh tử", "Nữ chủ", "Thách thức cuộc đời", "Có hẹn với yêu thương", "Chúng ta phải hạnh phúc"... Với lĩnh vực điện ảnh, anh tham gia 2 phim, trước vai An là Bách Du của phim "Khi yêu đừng quay đầu lại".